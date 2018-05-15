Оновлення інформації про об’єкти оподаткування

Фахівці Тернопільської ОДПІ нагадали, що юридичні особи та фізичні особи — підприємці повинні інформувати податкову інспекцію за основним місцем обліку про всі наявні об’єкти оподаткування. Мова про будь-яке майно та дії, в зв’язку з якими в суб’єкта господарювання виникає обов’язок зі сплати податків: оренда чи придбання офісного приміщення, магазину, обладнання, транспорту тощо.

Повідомляти податкову потрібно у випадку, коли об’єкт оподаткування з’являється, змінюється (стає іншим його тип, найменування, місцезнаходження, стан чи вид права на нього), втрачається (стає непридатним до використання, повертається власнику, продається тощо).

Для надання цієї інформації використовують форму 20-ОПП — Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадять діяльність. До того ж варто пам’ятати — у формі відображаються всі об’єкти: як орендовані, так і ті, що перебувають у власності чи в користуванні. Під час подання повідомлення вперше в ньому показують усі об’єкти оподаткування, а надалі — лише нові і ті, за якими відбулися зміни.

Повідомлення форми 20-ОПП подається впродовж десяти календарних днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування. Якщо відбулися зміни з об’єктами, зазначеними в раніше поданому повідомленні, також необхідно протягом десяти днів надати форму з новими даними. Причому повідомлення можна надіслати в електронному вигляді, поштою або подати в паперовому варіанті особисто до Центру обслуговування платників.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ