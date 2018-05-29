Перша за місяць перемога… і новий головний тренер

Поступившись за останній місяць у трьох підряд поєдинках і не виїхавши на гру до Хмельницького, гравці тернопільської «Ниви» нарешті відсвяткували перемогу. Минулої суботи в Обухові здолали «Арсенал» з Київщини — 2:0.

Довести свою перевагу над аутсайдером групи «А» другої ліги нашим землякам удалося лише в другому таймі. На 61-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Олексій Литовченко. А на 74-й влучний удар записав на свій рахунок Олександр Апанчук.

Інші результати передостаннього 28-го туру: «Скала» (Стрий) — «Буковина» (Чернівці) — 3:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир) — 2:3, «Агробізнес» (Волочиськ) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 3:0, «Львів» — «Нива» (Вінниця) — 0:3.

Ця перемога дозволила нашим землякам піднятися на шостий рядок турнірної таблиці — 33 очки після 25-ти зустрічей. Для того, аби її не втратити, або ж піднятися на сходинку-другу вище, жовто-зеленим потрібно в завершальному матчі сезону, який найближчої суботи, 2 червня, відбудеться у Вишнівці, здолати сусідів по турнірній таблиці, футбольний клуб «Львів». Без п’яти хвилин учасник прем’єр-ліги, до речі, має таку ж кількість балів, однак випереджає тернопільців за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів.

А найсвіжіша новина від «Ниви» — призначення нового головного тренера. Вчора ним став колишній гравець команди Віталій Шумський. Допомагати йому будуть ті ж спеціалісти, які працювали з командою після відставки Сергія Задорожного.

На фото: новий головний тренер Віталій ШУМСЬКИЙ під час свого першого тренування на чолі «Ниви».

Фото із сайту ФК «Нива»