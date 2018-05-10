Пожежна для арбітра: «Нива», схоже, знову знялася з чемпіонату

Третє в сезоні побачення тернопільської «Ниви» і волочиського «Агробізнесу» минулої суботи завершилося величезним скандалом. Після завершення зустрічі 25-го туру у Вишнівці обурені прихильники тернопільської команди вибігли на поле, аби, так би мовити, разом із гравцями зелено-жовтих висловити львівському арбітрові Андрієві Холявку все, що про нього думають.

Річ у тому, що служитель футбольної Феміди із сусідньої області чи не протягом усього ігрового часу явно симпатизував незаперечним лідерам групи «А» другої ліги. Апогеєм став епізод на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині, коли рефері на пару з одним зі своїх асистентів, навіть не почервонівши, двічі «висмоктали з пальця» одинадцятиметровий у ворота господарів. Окрім того, що «не помітили» положення поза грою в нападника «Агробізнесу», ще і миттєво зреагували на його картинне падіння поблизу штрафного майданчика суперників, призначивши спочатку просто штрафний удар, а, після підказки асистента, — вже одинадцятиметровий, реалізувавши який, гості перемогли з рахунком 2:1.

Свавілля, яке, звісно ж, не могло не переповнити чашу терпіння. У вік сучасних технологій першому-ліпшому не важко негайно переглянути суперечливий момент, аби переконатися в тенденційності тих, хто покликаний спостерігати за дотриманням на полі правил чесної гри, а не втікати від обурених уболівальників до пожежного автомобіля. Керівництво футбольного клубу «Нива» вже відреагувало на події, заявивши, що коли суддівську бригаду не покарають, команда припинить виступи в чемпіонаті України. Марно витрачати кошти на розбудову футбольної інфраструктури, утримання команди майстрів і дитячих колективів, знаючи, що твої зусилля нівелюються підкилимними іграми навколофутбольних інтриганів. Адже, без сумніву, вже та обставина, що президент «Агробізнесу» водночас є віце-президентом Федерації футболу України, означає конфлікт інтересів. Який, скажете? Ті, хто побував на матчі «Нива» — «Агробізнес», можуть охоче вам розповісти.

Що ж стосується власне технічних підсумків матчу, то господарі відкрили рахунок уже на шостій хвилині після влучного удару Олексія Литовченка. Лідери відновили рівновагу невдовзі після відпочинку, на 54-й хвилині, завдяки голу нашого земляка Андрія Скакуна. Ще через чотири хвилини був призначений перший одинадцятиметровий у ворота «Ниви». Реалізуй його Віталій Груша, можливо, ніхто про таку властиву вітчизняному футболові тенденційність суддів і не згадав би. Однак вище всяких похвал зіграв голкіпер Роман Жмурко. А далі ви вже знаєте. Гра тривала доти, доки у ворота господарів не призначили ще одне пенальті. Цього разу інший наш земляк Ігор Курило покарання реалізував, хоча Роман Жмурко знову був надзвичайно близьким до того, аби виручити партнерів…

Інші результати 25-го туру: «Нива» (Вінниця) — «Полісся» (Житомир) — 2:1, «Львів» — «Поділля» (Хмельницький) — 0:0, «Буковина» (Чернівці) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 1:0, «Арсенал» (Київська область) — «Скала» (Стрий) — 0:1.

У 26-му турі «Нива» в гостях мала зіграти із хмельницьким «Поділлям». Однак після того, як комітет арбітрів федерації повністю схвалив дії «халявного» Холявка, керівництво клубу направило листа до керівництва ПФЛ України з повідомленням про те, що команд припиняє участь у чемпіонаті…

Фото із сайту ФК «Нива»