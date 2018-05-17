Польські гран-прі для майстра з Бронгалівки

Один із найсильніших шашкістів Тернопільщини вже багато років працює в Польщі. Так склалися життєві обставини: у рідній Бронгалівці Підгаєцького району роботи нема, а сім’ю годувати треба.

Як справжній спортсмен Михайло Романишин, а саме про нього йдеться, не полишає занять улюбленою грою і на чужині. І до десятків, сотень перемог, здобутих під час різноманітних всеукраїнських, обласних та районних змагань, визнаний майстер спорту долучив уже і міжнародні трофеї. Торік у жовтні, скажімо, у вільний від роботи час виграв відкритий чемпіонат у Майській Турці — одинадцять очок із чотирнадцяти можливих. У лютому ж цього року зі ще кращим результатом (дванадцять із чотирнадцяти) став чемпіоном і володарем кубка міста Смольце.

У Польщі популярні бразильські шашки. Тож Михайло Романишин і в них став неабияким знавцем. Утім залюбки бере участь у будь-яких турнірах — із бразильських, стокліткових, класичних шашок. У тому ж таки лютому в місті Осечно визначали лауреатів «Гран-прі Вроцлав’я» зі стокліткових шашок. Набравши десять очок із тих же чотирнадцяти можливих, наш земляк виборов третє місце. А вже в березні в Ліпно провели аналогічний турнір із бразильських шашок. І результат Михайла Романишина не міг не вразити кожного із суперників — тринадцять балів із чотирнадцятьох можливих.

Роботодавці пана Михайла високо цінять ерудицію українця, іноді навіть спонсорують його перед тими чи іншими змаганнями. Їм дуже імпонує, що в них трудиться такий сумлінний, працьовитий та ще і розумний спеціаліст. А сам він, коли випадає нагода приїхати додому, ніколи не втрачає можливості посперечатися також із співвітчизниками. Намагається, для прикладу, завжди брати участь у традиційному Всеукраїнському турнірі пам’яті Василя Іванишина в Бережанах. Одного разу став його переможцем, в інших — нижче п’ятого місця не опускався.

Радий за земляка, в якого вчуся тонкощам гри в шашки. Зажди підтримую з ним зв’язок. І від душі бажаю перемог на міжнародній арені, де прославляє Тернопільщину.

Андрій СЛОБОДНИЙ,

кандидат у майстри спорту.

м. Бережани

На фото: переможець відкритого чемпіонату польського міста Смольце, майстер спорту України з шашок Михайло РОМАНИШИН із Бронгалівки Підгаєцького району.

Фото з архіву автора