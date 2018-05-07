Помилятися не варто

При заповненні декларацій платників єдиного податку третьої групи приватні підприємці іноді допускають помилки. А ті можуть привести до донарахування податкового зобов’язання та застосування штрафних санкцій під час проведення камеральних перевірок контролюючими органами.

Поширеною помилкою є подання декларацій, в яких невірно зазначається звітний податковий період, за який подається податкова декларація. Наприклад, якщо фізична особа — підприємець платник єдиного податку третьої групи (ставка 5відсотків) подає декларацію за місяць, а не за квартал, як це визначено пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу України, то така декларація не вважається поданою, оскільки не відповідає звітному періоду. Необхідно зазначити, що податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті 296 Податкового кодексу України (п.296.7 ст. 296 ПКУ).

Якщо при поданні наступної декларації платник єдиного податку в рядку «13» розділу VI декларації визначає суму єдиного податку, нарахованого за попередній звітний період (визначеної в декларації за місяць), це призводить до заниження суми податкового зобов’язання по єдиному податку, оскільки попередня декларація не вважається поданою.

У зв’язку з цим під час проведення камеральної перевірки декларації контролюючим органом буде встановлено порушення пункту 293.3 статті 293 та пункту 296.7 статті 296 Податкового кодексу України і донараховано податкове зобов’язання та застосовано штрафні санкції. Тож з метою уникнення випадків неврахування контролюючим органом податкової звітності, слід уважно перевіряти правильність заповнення всіх обов’язкових реквізитів декларації.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ