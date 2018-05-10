Порядок нарахування і сплати

Нагадування від Тернопільської ОДПІ про те, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками нерухомості.

Окрім того, платниками є фізичні особи, в яких об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості перебувають у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб. Зокрема, якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за незалежну їй частку. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичної особи, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до першого липня звітного року. В разі незгоди з визначеною в повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних щодо:

— об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

— розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

— права на користування пільгою зі сплати податку;

— розміру ставки податку;

— нарахованої суми податку.

Однак зробити це вони мають протягом шістдесяти днів із дня отримання податкового повідомлення. Інакше після завершення цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ