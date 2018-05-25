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25.05.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Потрійним до перемоги

Понад дві сотні атлетів із 29-ти країн узяли участь у міжнародному турнірі з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Змагання відбулися в італійському місті Рієті. 

Честь параолімпійської збірної України захищала і вихованка тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк. Підопічна заслуженого тренера України Івана Салука виступила блискуче, виборовши титул переможниці в потрійному стрибку.

Усього ж семеро наших співвітчизників завоювали дев’ять медалей — чотири золоті і п’ять срібних.

На фото: під час змагань у Рієті.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

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