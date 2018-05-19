Привітали товариша перемогою

Минулої середи, 16 травня, свій двадцятирічний ювілей відсвяткував майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України, переможець і призер міжнародних змагань, учасник чемпіонатів світу та Європи на шосе та треку Владислав Щербань. Друзі з тернопільської секції велосипедного спорту освітянського управління постаралися гідно привітати його з ювілеєм.

Учора, коли в Німеччині відбулися міжнародні змагання «CL1 1.Etappe Vier-Bahnen-Tournee», підопічні заслуженого тренера України Володимир Павелка Віталій Гринів і Роман Гладиш вибороли друге місце в гонці медісон.

На фото: Віталій ГРИНІВ і Роман ГЛАДИШ на другій сходинці п’єдесталу пошани.

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