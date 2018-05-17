Приїхали, побачили, перемогли

У бельгійському Брюсселі відбувся міжнародний турнір з голболу серед жіночих команд з вадами зору. Участь у ньому взяла і збірна України, очолювана нашим земляком Богданом Котиком.

Виступили співвітчизниці блискуче, впевнено посівши перше місце в суперечці із збірними Данії, Греції, Швеції, Бельгії, Іспанії та клубом «Геркулес» із Нідерландів.

Разом з подругами по команді тріумфували і дві вихованки тернопільського «Інваспорту» — 19-річна Катерина Мартинович і 22-річна Юлія Стецяк.

На фото: засливі переможниці міжнародного турніру з голболу в Бельгії разом зі своїм наставником Богданом КОТИКОМ. Крайні справа — Катерина МАРТИНОВИЧ (№5) і Юлія СТЕЦЯК (№4).

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»