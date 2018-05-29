Про прийняття працівника на роботу потрібно повідомити наперед

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про його прийняття на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини — коли з працівником укладається трудовий договір. Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 року за номером 413.

Подати повідомлення потрібно до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Нагадаємо, що в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок — 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ