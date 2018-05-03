Після змін — нова довідка

У разі внесення змін до даних, що вказуються в довідці за формою № 34-ОПП, її необхідно замінити? Відповідь на це запитання дали в Тернопільській ОДПІ.

У відділі реєстрації та обліку платників нагадали: відповідно до пункту 9.4 розділу ІХ Порядку обліку платників податків і зборів у разі внесення змін до даних, що вказуються в довідці за формою № 34-ОПП, вона підлягає заміні в податковій. Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Фахівці податкової інспекції протягом двох робочих днів після звернення видають (надсилають) платнику податків нову довідку.

У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або копія довідки. В разі втрати довідки нова видається за заявою платника податків, в якій надані пояснення і викладені обставини втрати, або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

Про видачу кожної довідки за формою № 34-ОПП робиться запис у журналі за формою № 14-ОПП. А відповідний запит зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1. Довідки телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ