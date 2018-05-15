Рівняйтеся, юнаки, на Вероніку

У Миколаєві відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2003—2004 років народження. Серед тих, кому вдалося піднятися на п’єдестал пошани, і двоє наших земляків.

Передусім привітаймо з успіхом вихованку Тернопільської КДЮСШ №1 Вероніку Кондратенко. Дівчині, яка разом з молодшою сестрою Катериною тренується під керівництвом батька Сергія Кондратенка, не було рівних у ваговій категорії до 36-ти кілограмів. Причому старша із сестер Кондратенко поклала всіх трьох своїх суперниць «на лопатки», не дозволивши набрати їм жодного залікового балу.

Титул переможниці гарантував Вероніці місце в збірній України. І з 15 по 17 червня в Угорщині вона спробує посперечатися за нагороди чемпіонату Європи серед молодших кадетів.

А третє місце у ваговій категорії до 48-ми кілограмів виборов вихованець Збаразької ДЮСШ Андрій Ткач, якого азів спортивної майстерності навчає досвідчений наставник, заслужений тренер України Петро Король. Непогано виступили також двоє підопічних ще одного тренера Тернопільської КДЮСШ №1 Валерія Красовського. До десятки найкращих у своїх вагових категоріях потрапили Давид Дедів і Сергій Подолянюк.

С. ЦИМБАЛ.

Фото з вільних джерел