Склав конкуренцію лідерам

У Кам’янському Дніпропетровської області визначилися лауреати Кубка України з плавання серед спортсменів з інвалідністю. Гідну конкуренцію лідерам з 22-х областей та столиці нашої держави склав вихованець тернопільських “Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», кандидат у майстри Богдан Котляр.

У своєму класі турніру атлетів з ураженням опорно-рухового апарату підопічному Ольги Федчишин, щоправда, цього разу піднятися на п’єдестал пошани не пощастило. Хоча і двічі був надзвичайно близьким до здійснення мрії. У вирішальних запливах на 150 метрів комплексним плаванням і 200 метрів вільним стилем фінішував відразу за призерами. До активу плавця, без сумніву, варто занести і п’яте місце на дистанції 100 метрів вільним стилем, шосте — у спринті на 50 метрів на спині і сьомі — на аналогічних відрізках вільним стилем і брасом.

Фото з вільних джерел