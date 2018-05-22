Справжні молодці!

Із чудовим настроєм повернулися наприкінці минулого тижня додому троє юних вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт». У Миколаєві, де протягом чотирьох днів тривали фінальні змагання ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з плавання серед дітей з вадами слуху, всім виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани.

Насамперед не можна не відзначити кандидата в майстри спорту Іллю Султанова. В суперечці юнаків старшої вікової групи (2003—2004 роки народження) тріумфував на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем і 50 метрів батерфляєм. А в молодшій віковій групі дівчат (2005—2007 роки народження) також тричі потрапила до числа лауреатів Віталія Мороз. Із тією лишень різницею, що до «золота» на 50 метрів батерфляєм додала дві срібні медалі у згаданих спринтерських дисциплінах вільним стилем.

Успіх старших товаришів підтримала і наймолодша, 12-річна Соломія Кушнірук. Окрім того, що завоювала «бронзу» у вирішальному запливі на 100 метрів на спині, ще й потрапила до десяток найкращих на вдвічі коротшій дистанції і в короткому спринті вільним стилем.

Талановиті юні вихованці ДЮСШ «Інваспорт» тренуються під керівництвом Ольги Федчишин. Плідно допомогли їй у підготовці підопічних до відповідальних всеукраїнських стартів Марина Дзюбановська і Світлана Мазур. Окремі слова подяки — директорові Тернопільської ДЮСШ №2 Андрієві Рибаку. За можливість безкоштовного використання басейну навчального спортивного закладу для тренувань дітей з інвалідністю.

На фото: Віталія МОРОЗ, Ілля СУЛТАНОВ і Соломія КУШНІРУК (зліва направо) після церемонії нагородження.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»