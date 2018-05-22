Старти відбудуться за будь-якої погоди

Дощова погода наприкінці минулого тижня не завадила організаторам провести на Тернопільському міському стадіоні чемпіонати області з легкої атлетики серед збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл і команд дорослих. Свою майстерність продемонстрували понад дві сотні не старших сімнадцяти років юнаків і дівчат із тринадцяти спортивних шкіл і три з половиною десятки дорослих.

Не могло не порадувати і те, що попри несприятливі погодні умови юні легкоатлети краю показали високі результати перед командним чемпіонатом України, який 28—29 травня відбудеться в Кропивницькому. Сказане передусім стосується переможця в бігу на 100 і 200 метрів Вадима Трача, який вперше виконав норматив першого дорослого розряду, Олександра Жеребного (400 і 200 м), Максима Клименка (100 і 200 м). Усі троє — вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Не можна не відзначити і штовхальників ядра Валентину Павлів і Михайла Труша з Бучацької ДЮСШ, бігунів на середні дистанції Тетяну Когут з Бережанської і Романа Ніколайчука з Кременецької ДЮСШ, метальницю спису Інну Сем’янчук з Коропецької ДЮСШ. А тренерів Тернопільської ОДЮСШ порадували штовхальники ядра Андрій Жук і Вікторія Мітюрьова, метальниця спису Дарина Мостова, стрибун у висоту Денис Загалюк, стрибун у довжину Євген Гаврилишин, бігун на середні дистанції Віктор Гнатів.

У суперечці збірних ДЮСШ перемога дісталася легкоатлетам Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які на 184 бали випередили головних конкурентів із Тернопільської ОДЮСШ. Третє місце — в Бучацької ДЮСШ. А до шістки найкращих також увійшли збірні Кременецької, Коропецької і Чортківської ДЮСШ.

Натомість під час стартів дорослих звичний для себе високий рівень продемонстрували спринтери Олег Данилюк і Олег Цебринський, Андрій Мархевка (400 м), Руслан Даньків (800 м), стрибун у довжину і потрійним Дмитро Чорнота, стрибуни у висоту Христина Стефанишина, Олександр Хома, Назар Вовчок, метальниця молота Вікторія Ніконенко. На жаль, районні спортивні керівники не приділили належної уваги чемпіонату області. Тож за командну першість сперечалися лише чотири збірні. Перемогли легкоатлети обласного центру. За ними — команди Тернопільського, Заліщицького і Чортківського районів.

На завершення ж не обійтися і без традиційної останнім часом «ложки дьогтю». Головний суддя Михайло Васірук не міг не згадати про те, що керівництво головної спортивної арени краю вже й озвучення змагань не змогло забезпечити. А відсутність розмітки на понівечених бігових доріжках навіть не дозволила визначити лауреатів в окремих дисциплінах.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ.

Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА