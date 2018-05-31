Теребовлянська мекка гри над сіткою

Наприкінці минулого тижня в древньому місті князя Василька вже втретє відбувся Всеукраїнський турнір з волейболу. Причому цього разу на майданчиках міського стадіону районного ФСТ «Колос» свою майстерність продемонстрували не тільки юнаки, а й дівчата.

Інтерес до змагань, що їх уже традиційно організовує Теребовлянська об’єднана територіальна громада, в центрах підготовки іменитих вітчизняних клубів з’явився, без сумніву, не випадково. А після того, як з місцевою талановитою поросллю почав плідно працювати ветеран тренерського корпусу Михайло Туркула. Відомий за працею в українських чоловічих командах майстрів спеціаліст, чиї підопічні також не раз і не два ставали переможцями офіційних всеукраїнських юнацьких змагань, уже через два роки праці на малій батьківщині в Теребовлянській ДЮСШ змусив чи не всіх визнати, що саме в древньому місті князя Василька за такий короткий проміжок часу відновилася одна з найбільш перспективних шкіл підготовки талановитої молоді.

Тому і не стала перепоною неблизька мандрівка на Західну Україну для молодих команд зі столиці нашої держави, Білої Церкви чи аж із Бахмута на Донеччині. Що там уже казати про географічних сусідів із Чернівців чи Хмельниччини. Всім, до речі, надовго запам’ятається церемонія урочистого відкриття турніру в Молодіжному парку поруч із пам’ятником Героям Майдану.

Триденні ж напружені баталії, як на думку автора цих рядків, насамперед переконали в тому, що змагання аж ніяк не мали виставкового характеру, в яких зазвичай перемагають господарі. Останні, звісно ж, прагнули порадувати власних прихильників тріумфальним виступом. Але і в юнацькому турнірі, і в турнірі дівчат один з конкурентів виявив більшу волю до перемоги. Мова про волейболістів Бахмутської КДЮСШ №1 і дівчат із хмельницького «Новатора», діями чоловічої команди майстрів якої чимало років керував саме Михайло Григорович Туркула. А нагород за треті місця удостоїлися хлопці з білоцерківської «Юності» і чарівні дівчата з Голоскова на Хмельниччині.

Про кубки, медалі і грамоти для лауреатів і найкращих гравців у своїх номінаціях потурбувалися теребовлянські міська рада, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділ освіти.

Я. КОРОЛЮК,

директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

На фото: вгорі — лауреатів турніру нагороджує Михайло ТУРКУЛА; під час змагань.

Фото з архіву організаторів