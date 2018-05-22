Терміни зберігання в касах готівки, одержаної в банку

Установи чи підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку. Про це нагадали у Тернопільській ОДПІ.

Готівка, одержана в банку на інші виплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом зазначених строків, повертаються установою/підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів із дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки.

Зазначена норма передбачена пункту 18 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12. 2017 р., № 148.

Докладні консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ