Термін сплати — до першого серпня

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Громадяни, які по 2 травня 2018 року подавали до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік про отримані доходи від спадщини (дарування), продажу рухомого та нерухомого майна, іноземні та інші доходи, повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до першого серпня цього року.

Докладні консультації можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ