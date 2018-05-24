Тернополянин заправляв авто, поки в його машині нишпорив злодій

Подія трапилась на одній із автозаправок Тернополя. Допоки власник транспортного засобу розплачувався за пальне, кажуть у відділі комунікації поліції Тернопільської області, зловмисник поцупив його мобільний телефон, який водій залишив на прилавку.

Відсутність майна потерпілий помітив уже згодом.

Поліціянти оперативно встановили, що крадій – місцевий, 1953 року народження. У протиправному він зізнався, речовий доказ поліцейські вилучили.

Дії підозрюваного кваліфікували відповідно до статті 185 ККУ.

В поліції вкотре наголошують – не забувайте елементарні правила, за допомогою яких в зможете вберегти своє майно від рук невідомих. Ніколи не залишайте без нагляду майно – ви можете не зауважити той факт, як невідома особа буде спостерігати за вами й чекати слушної нагоди.

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