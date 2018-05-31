Тернопільські студенти-медики започаткували благодійну акцію

Нині триває збір коштів серед викладачів і студентів Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського. Благодійна акція «Зробимо життя дітей щасливішим» стартувала ще на початку квітня цього року.

За інформацією прес-служби ТДМУ, ініціатори заходу за зібрані пожертви хочуть облаштувати реабілітаційну кімнату для дітей з різними вадами. Ідея започаткувати акцію виникла в студентів-медиків після того, як вони відвідали Тернопільський навчально-виховний комплекс №28. Тут перебувають дітки з вадами мови, порушенням зору та незрячі, з затримкою психічного розвитку зі зниженням можливостей інтелекту, зумовлені генетичними факторами.

Наразі вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Організатори акції закликають не оминати скриньки й долучитися до допомоги дітям.

Фото прес-служби ТДМУ