У Збаражі знову вуличний баскетбол

Одним із заходів, приурочених до Дня Збаража, став традиційний турнір зі стрітболу. За сприяння тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» міська рада проводить його під час всеукраїнських спортивно-оздоровчих стартів «Спорт для всіх у парках і скверах».

Минулої суботи юні любителі гри в баскетбол почали збиратися на центральному майдані древнього міста вже із самого ранку. До опівдня ж, на коли був запланований початок баталій, охочих продемонструвати свою майстерність в улюбленій грі назбиралося аж одинадцять колективів юнаків віком від шістнадцяти років. Тож організаторам нічого не залишалося, як розпочати турнір із групової стадії.

І з кожною наступної грою численні глядачі все більше переконувалися в гарній технічній і фізичній підготовці більшості команд. А вже під час фінальної частини з’ясувалося, що за рівнем майстерності не має рівних команді Ігоря Кортеля. Тільки переможцям поступилися «Вікінги». Третє ж місце виборола «Говерла», яка перемогла команду Monkey King.

Організатори нагородили лауреатів змагань грамотами і медалями.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»