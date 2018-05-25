У парку Національного відродження — крос

Понад вісім десятків любителів бігу пересічною місцевістю виявили бажання посперечатися за нагороди чемпіонату області з легкоатлетичного кросу серед людей з інвалідністю. Змагання традиційно відбулися в тернопільському парку Національного відродження.

Першими в забігах жінок на 500 і чоловіків на 1000 метрів фінішну стрічку в своїх нозологіях інвалідності перетнули учениця Теребовлянського навчально-реабілітаціяного центру Вікторія Брухівська і тернопілець Юрій Каськів, земляка останнього Анастасія Денисенко та учень Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Денис Ярмосюк, кандидат у майстри спорту Володимир Гродзік з Борщева і Тетяна Боднар з обласного центру, Іванна Сівардюк та Андрій Стадник з Теребовлянського навчально-виховного комплексу.

Лауреати нагороджені медалями і грамотами тернопільського «Інваспорту».

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»