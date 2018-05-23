У податковій можете провести звірку площ

Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначено статтею 266 Податкового кодексу України. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Ним передбачено, що база оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків. Зокрема документів на право власності.

Із метою достовірного нарахування податку на нерухомість відповідно до Кодексу платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

— об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

— розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

— права на користування пільгою зі сплати податку;

— розміру ставки податку;

— нарахованої суми податку.

Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до першого липня звітного року.

У 2018 році податок на нерухомість фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості нараховується за звітний 2017 рік.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок: 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ