Форма №1-ДФ усе пам’ятає

Інформація від фахівців Тернопільської ОДПІ. Інструкцією з організації примусового виконання рішень визначено окремі питання організації виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до пункту 1 розділу XVI Інструкції виконавець розпочинає примусове виконання рішення про стягнення аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 3 Закону України «Про виконавче провадження», за заявою стягувача про примусове виконання рішення. У заяві, зокрема, зазначаються:

— відомості про спосіб перерахування стягнутих аліментних сум

— реквізити рахунку, відкритого в банку або в іншій фінансовій установі, для отримання аліментних сум (за наявності).

Стягнуті аліментні суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем у письмовій заяві рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження.

Відповідно до довідника ознак доходів, аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін відображаються в податковому розрахунку за формою №1-ДФ під ознакою доходу «140».

Тобто суми утриманих підприємством аліментів із фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їхньої виплати стягувачу, відображаються в податковому розрахунку за формою №1-ДФ під ознакою доходу «140» із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ