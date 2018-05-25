Фінальні старти «королеви»

Протягом чотирьох днів у Миколаєві тривали фінальні старти ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики. Юні прихильники «королеви спорту» з усіх куточків нашої держави віком від десяти до п’ятнадцяти років визначили найсильніших в усіх нозологіях інвалідності.

Збірна тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» у складі восьми дівчат зі спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру, Заліщиків і Теребовлі та учня Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Андрія Євтушенка зібрала вагомий урожай нагород — три золоті, сім срібних і дві бронзові медалі.

Після вирішального забігу юнаків старшої вікової групи на 200 метрів честі зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани удостоївся саме Андрій. Його молодшій подрузі по навчанню Вікторії Грабець, яка теж тренується під керівництвом Віктора Ворка, не було рівних у метанні м’ячика. А ровесниця Вікторії, учениця Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Іванна Вейван стала переможницею в стрибках у довжину з місця. Причому всі троє завоюванням лише однієї нагороди не обмежилися: Андрій, скажімо, ще став віце-чемпіонм у бігу на 100 метрів і в стрибках у довжину з розбігу, Вікторія — срібною призеркою в бігу на 100 метрів і бронзовою — на 60 метрів. А підопічна досвідченого тренера і вчителя фізичної культури із Заліщиків Івана Юрчишина також виборола «срібло» в бігу на 100 метрів.

Порадували Івана Васильовича і троє інших його підопічних. Другі місця в бігу на 400 метрів і в стрибках у довжину з розбігу завоювала Яна Саранчук, її молодша сестра Уляна — в стрибках у довжину з місця. А в секторі для стрибків у довжину з розбігу відразу за Яною фінішувала Ольга Стояк, виборовши «бронзу».

Хіба ученицям Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Вікторії Брухівській та Ользі Кирилишин не пощастило зійти не п’єдестал. Але обидві підопічні Ігоря Тригука, які змагалися в молодшій віковій групі серед дівчат з вадами слуху теж молодці: Вікторія потрапила до десятки найкращих у трьох дисциплінах, а Ольга набула необхідного досвіду участі у всеукраїнських змаганнях.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»