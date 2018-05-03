Хто власник, той і платить

У Тернопільській ОДПІ нагадали: згідно з Податковим кодексом України в разі переходу права власності на об’єкт оподаткування транспортним податком від одного власника до іншого протягом звітного року транспортний податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування. А новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Податкове повідомлення-рішення надсилається новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Підпунктом 267.6.6 пункту 267.6 статті 267 Кодексу визначено, що за об’єкти оподаткування, придбані протягом року, транспортний податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1. Довідки телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ