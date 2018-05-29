Час для звіту, час

Роз’яснення від Тернопільської ОДПІ. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація.

Доходи, отримані в періоді застосування спрощеної системи оподаткування, включаються до податкової декларації платника єдиного податку (форма, затверджена наказом МФУ від 19.06.15 № 578 зі змінами від 17.03.17 №369, яка подається в строки, встановлені для річного податкового періоду, – протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.

При цьому в період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування підприємець перебуває на загальній системі оподаткування і, як наслідок, доходи, отримані новоствореною особою в цей період, оподатковуються на загальних підставах.

Підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Форму декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом МФУ від 02.10.2015 № 859 зі змінами.

Тобто новостворена фізична особа — підприємець за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування, коли він перебуває на загальній системі оподаткування, подає податкову декларацію за звітний період, який дорівнює календарному року протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

Зазначена норма передбачена підпунктом 49.18.5 статті 49, підпунктом 49.18.5 статті 49, пунктом 177.5 статті 177, підпунктом 298.1.2 статті 298 Податкового кодексу України.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок — 43‑46-10, 43-46-46.

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