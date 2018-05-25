Чемпіони в окремих вправах

Міжнародна федерація гирьового спорту визначила лауреатів юнацького чемпіонату світу і чемпіонату Європи серед ветеранів в окремих вправах. Змагання відбулися в Гадячі на Полтавщині.

Серед головних тріумфаторів турніру і юні вихованці Збаразької районної комунальної ДЮСШ, які займаються під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного клау Петра Багрія. В поштовху Максимові Піку не було рівних серед атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів, Богданові Тольпі — шістдесят. В останній з цих вагових категорій титулу чемпіона світу удостоївся і Василь Грабовський, який показав найкращий результат у ривку.

А чемпіоном континенту серед ветеранів повернувся додому працівник Тернопільського водоканалу Сергій Боднарчук. Ще один чудовий подарунок на власне шістдесятиріччя пан Сергій зробив собі, перемігши у вправі за довгим циклом у ваговій категорії понад 90 кілограмів.

На фото: Петро БАГРІЙ (справа) разом зі своїми підопічними, переможцями юнацького чемпіонату світу; на верхній сходинці п’єдесталу пошани — Сергій БОДНАРЧУК.

Фото з архіву Петра БАГРІЯ