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03.05.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Четверті зайві

Наприкінці минулого тижня в Ьаранинцях на Закарпатті визначилися лауреати третього відбіркового етапу ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з футболу. Збірній Тернопільщини, на жаль, до числа учасників фінального турніру потрапити на пощастило. 

Посівши аутсайдерське четверте місце в своїй відбірковій групі турніру восьми команд, підопічні Богдана Смачила з тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» до числа учасників фінального турніру не потрапили.

За нагороди традиційних змагань продовжать суперечку футбольні колективи Закарпатської, Харківської, Полтавської і Запорізької областей.

Фото з архіву автора

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Про автора

Богдан Дікальчук

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