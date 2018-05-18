Чорне військо поки одностайне

У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» останні зробили другий хід. У дебютній стадії більшість прихильників древньої гри, яким довірено чорні фігури, була одностайною.

Уже й іноземець у нашій команді

Тож приймаємо хід ферзевим конем: 2… Кg8—c6. Серед тих, хто віддав свій голос за цей хід, Мирон Постолан із Жукова Бережанського району, Даніель Делла Луна Маджіо зі столиці Італії Риму, третьокласник Тернопільської ЗОШ №3 із поглибленим вивченням іноземних мов Марко Кміть, Валерій Грохольський із Чемерівців на Хмельниччині, тренер Володимир Люба із Житомира, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, ще один школяр з Тернополя, четвертокласник Тимур Кая, Богдан Буковський з Козової, Ірина Зенчак-Гулька і Валентин Гулька з Чорткова, лікар Ігор Пастернак з Тернополя та першорозрядник Петро Запорожець із Байківців поблизу обласного центру.

У меншості ж опинився «стрибок» королівського коня, за який проголосували Тетяна Березяк і Світлана Бодак з Теребовлі, Ігор Чайка з Тернополя, Іван Войтович із Хмелівки Теребовлянського району та Ярослав Понятишин із Хмельницького. А Роман Васильчик цього разу запропонував захист Філідора: 2… d7—d6.

У відповідь же на згаданий другий хід чорних білі, діями яких, нагадаю, керує Іван Хабінець, відповідають: 3. Сf1 – b5 …?

І. ХАБІНЕЦЬ – ЧИТАЧІ «ВЖ»

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, …?

Тож від дня виходу «ВЖ плюс» у п’ятницю, 18 травня, очікуємо третього ходу читачів до понеділка, 28 травня. Свої пропозиції, шановні читачі, надсилайте за електронною адресою dik@fl.te.ua чи телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

Невгамовний кандидат у майстри

Невгамовний наш читач, кандидат у майстри спорту Ігор Чайка знову зробив цікавий допис, запропонувавши дискусію стосовно одного з варіантів дебюту ферзевого пішака. Рекомендує після: 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. Cf4 Cf5 4. e3 e6 використовувати 5. Ke5!? (заперечуючи таким чином рекомендації теорії, в тому числі екс-чемпіона світу Анатолія Карпова та гросмейстера Миколи Калініченка: 5. Сd3!?) і наводить одну зі своїх партій, де було 5… с7–с6 (див. діаграму нижче).

Проведений ним тут штурм на королівському фланзі швидко привів до мату: 6. g4! Cg6 7. h4 h6 8. K:g6 fg 9. Cd3 Kpf7 10. c3 Kg8 11. Kd2 Kd7 12. Kf3 Ce7 13. Фc2 Kf8 14. Ке5+ Кре8 15. С:g6+ K:g6 16. Ф:g6+ Kpf8 17. Фf7X.

Усе це, звісно, красиво. Але продовження 5… Кd7! зводить нанівець потуги білих. Наприклад: 6. g4 K:e5 7. gf Kc6! 8. fe fe 9. Ch3 Cd6! І не вирішує питання навіть: 10. С:е6. Через 10… С:f4 11. ef Фe7 12. f5 Kd8! 13. Фe2 K:е6 із, як мінімум, рівним ендшпілем.

Поміркуйте на дозвіллі

Для любителів розв’язування задач відкриваємо новий розділ рубрики. Пропонуємо наступну позицію.

Завдання: чи вдасться білим пройти першими до останньої горизонталі при своєму ході і перемогти?

Відповіді так само надсилати протягом десяти днів із дня виходу газети за вказаними адресами.

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел