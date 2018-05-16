Юних майстрів привітали уславлені атлети

У Чернівцях відбулася відкрита першість спортивного клубу «Колізей» з боксу на кубок Едуарда і Олександра Погодіних. За нагороди традиційних змагань сперечалася майже сотня юних майстрів шкіряної рукавички із Закарпатської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської і Чернівецької областей, а також із сусідньої Молдови.

Майбутнім чемпіонам турнір запам’ятався вже із самого початку. Адже на церемонії урочистого відкриття дістали нагоду поспілкуватися, зробити на пам’ять селфі з бронзовим призером Олімпіади-2008, чемпіоном Європи 2011 року В’ячеславом Гожаном з Молдови, інтерконтинентальним чемпіоном з професійного боксу за версією GBU, львів’янином Романом Джубаном, одним з лідерів національної збірної України Денисом Козарійчуком.

Честь нашого краю захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. І в солідній компанії виступили успішно. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 50 кілограмів, друге місце виборов Назар Кордупель. А відзнак за третє удостоєні Артем Сорочан (до 32-х кг) і Костянтин Дмитрів (до 62-х кг).

У Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту талановиті юнаки тренуються під керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів.

А. ЯЦИНА.

На фото: ця перемога дозволила Назарові КОРДУПЕЛЮ (зліва) пробитися до фінального поєдинку турніру в своїй ваговій категорії; майбутні олімпійці Костянтин ДМИТРІВ, Артем СОРОЧАН і Назар КОРДУПЕЛЬ (зліва направо) разом з одним зі своїх наставників Анатолієм ФІРМАНОМ.

Фото з архіву автора