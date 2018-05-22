Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

При цьому до складу доходу не включаються, зокрема, суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцеві товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцеві товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення.

У ситуації, коли зарахування та повернення авансу відбулося в одному звітному періоді, та за умови розірвання договору, такі кошти не включаються до складу доходу платника єдиного податку та не відображаються в податковій декларації.

У разі ж, якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, юридична особа — платник єдиного податку повинна включити такий аванс до складу доходу в звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу в податковому періоді, в якому відбулося їх повернення.

Перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р., № 578 зі змінами, внесеними наказом мінфіну від 17.03.2017 р., № 369, або уточнення показників у складі звітної податкової декларації за наступний податковий період.

Докладні консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ