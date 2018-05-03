Інформаційно-довідкові послуги — в режимі online

Корисна інформація від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» суб’єкти господарювання та громадяни мають можливість отримати інформаційно-довідкові послуги в режимі оnline та надати усні звернення громадян, зателефонувавши до Контакт-центру за номером телефону (0800)50-10-07 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних — за тарифами операторів мобільного зв’язку.

Інформація, яка надається за допомогою автовідповідача, систематизована за напрямками:

цифра 0 — отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;

цифра 1 — отримання інформаційно-довідкових послуг;

цифра 2 — скасування в телефонному режимі посиленого сертифікату або отримання консультації щодо електронного цифрового підпису;

цифра 3 — відповідно до Закону України «Про звернення громадян» залишити усне звернення;

цифра 4 — залишити інформацію на сервіс «Пульс»;

цифра 5 — залишити інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;

цифра 6 — залишити повідомлення працівниками ДФС про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;

цифра 7 — довідкова інформація щодо самостійного пошуку відповідей на запитання у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі та електронної адреси, на яку можна надіслати запитання.

Інформаційно-довідкові послуги надаються з 8-ї до 20-ї (крім суботи та неділі). Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до Контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +38(044)454- 16-13.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ