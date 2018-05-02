І знову до «Лісового» злетяться «лелеченята»

Організовані Національним олімпійським комітетом України традиційні всеукраїнські спортивно-масові змагання «Олімпійське лелеченя» вступають у завершальну стадію. За місяць до завершення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах стали відомі імена більшості переможців зональних стартів другого обласного етапу захопливих баталій майбутніх олімпійців.

Завдяки обласному відділенню НОК України ідеями сучасного олімпійського руху цього року вже перейнялися майже півтори тисячі школярів зі 120-х загальноосвітніх навчальних закладів краю. Спочатку визначили найкращих у своїх населених пунктах, пізніше — у районах. А в квітні, як і зазвичай, пора зональних змагань. У Бережанах, Теребовлі, Ланівцях і Борщеві, де вони вже відбулися, громадські активісти з обласного і районних осередків НОК України, команди-господарі гостинно зустрічали друзів-суперників із сусідніх територій.

Та це, звісно, не означало, що саме їм гарантована перемога та омріяна путівка до фіналу обласних стартів. Усе мало визначитися в чесній спортивній боротьбі за підсумками традиційних трьох випробувань — представлення команд, комплексної естафети і вікторини на олімпійську тематику. Кожна зі шкільних команд постаралася виступити якнайкраще. Тому із нетерпінням очікували вердикту безпристрасного журі. В Бережанах і Борщеві їхнє рішення порадувало господарів. Боротьбу за вихід до всеукраїнського фіналу змагань на фіналі обласних продовжать юні фізкультурники з Бережанської ЗОШ №3 і Борщівської гімназії імені Р. Андріяшика.

Натомість у Теребовлі і Ланівцях перемога дісталася гостям — школярам із Чортківської гімназії імені М. Шашкевича і Кременецької загальноосвітньої школи-інтернату. А ще одні зональні змагання «Олімпійського лелеченяти» найближчої п’ятниці, 4 травня, відбудуться на Тернопільському міському стадіоні. Імена ж учасників всеукраїнського фіналу стануть відомі наприкінці травня. За доброю вже традицією вирішальні старти другого обласного етапу відбудуться в оздоровчому таборі «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району.

На фото: під час зональних стартів «Олімпійського лелеченяти».

Фото обласного відділення НОК України