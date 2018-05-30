І знову — «Круті віражі»

В останній весняний день, у четвер, 31 травня, вже не вперше в цьому році відбудуться дитячі велосипедні перегони «Круті віражі». Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з обласним осередком Федерації велосипедного спорту України знову подарують наймолодшим мешканцям міста унікальну можливість узяти участь у справжніх спортивних змаганнях.

Діток разом з батьками запрошують на центральну алею парку імені Т. Г. Шевченка. Реєстрація розпочнеться о 16-й годині, початок змагань — о 17-й. Для найменших, яким не більше чотирьох років, проведуть перегони на біговелах і велосипедах. А 5—10-річні діти визначать найсильніших велогонщиків у трьох вікових групах.

На всіх учасників і, звісно, переможців очікують подарунки від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгової марки «Ласунка» і мережі магазинів «Спортландія».

Колаж Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення