Адреси відпочинку

ХТО З НИХ ПОМИЛЯЄТЬСЯ? Президент Петро Порошенко під час прес-конференції за підсумками переговорів із прем’єром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Копенгагені заявив, що задоволений роботою Національного антикорупційного бюро України. Більше того, за його словами, ніколи раніше боротьба з корупцією в Україні не була такою ефективною. А тим часом Міжнародний валютний фонд вважає, що створення нових […]