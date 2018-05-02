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02.05.2018 автор:  Віра Перун

Адреси відпочинку

Драмтеатр

6 травня завітайте на перегляд комедії К. Крьоца «Рятуйте, мене женять!» (мала сцена). Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 6 травня, на перегляд вистави В. Рабадана «Маленька фея». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

4 і 10 травня вашій увазі вистава від театральної трупи «Тріумф» під назвою «Синій птах». Поч. о 17.00. 6 травня завітайте на ювілейний концерт головного диригента «Оркестри Волі» Мирослава Кушнірика. Поч. о 17.00.

Художній музей

До 14 травня діятиме виставка «Іван Хворостецький — 130. Малярство» (з фондів художнього і краєзнавчого музею).

«Березіль»

10 травня пройде концерт під назвою «Із піснею в серці» від гурту «Світозари». Поч. о 19.00.

Парк Слави

Вшанування полеглих у Другій світовій війні відбудеться 8 травня. Поч. об 11.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки

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Про автора

Віра Перун

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

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