Адреси відпочинку

Драмтеатр
6 травня завітайте на перегляд комедії К. Крьоца «Рятуйте, мене женять!» (мала сцена). Поч. о 19.00.
Театр актора і ляльки
Маленьких тернополян запрошують у неділю, 6 травня, на перегляд вистави В. Рабадана «Маленька фея». Поч. о 12.00 і 14.30.
УД «Перемога»
4 і 10 травня вашій увазі вистава від театральної трупи «Тріумф» під назвою «Синій птах». Поч. о 17.00. 6 травня завітайте на ювілейний концерт головного диригента «Оркестри Волі» Мирослава Кушнірика. Поч. о 17.00.
Художній музей
До 14 травня діятиме виставка «Іван Хворостецький — 130. Малярство» (з фондів художнього і краєзнавчого музею).
«Березіль»
10 травня пройде концерт під назвою «Із піснею в серці» від гурту «Світозари». Поч. о 19.00.
Парк Слави
Вшанування полеглих у Другій світовій війні відбудеться 8 травня. Поч. об 11.00.
До зустрічі наступного тижня!
Фото авторки