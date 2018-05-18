На Тернопіллі трьох публічних осіб притягнули до відповідальності

Як повідомили в прес-службі прокуратури Тернопільської області, оштрафували начальника лісопромислового комплексу та двох депутатів.

Працівники поліції за погодженням з обласною прокуратурою склали протокол про вчинення посадовцем адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Керівник лісопромислового комплексу в березні 2017 року придбав автомобіль «KIA Sportage» вартістю 257 087 гривень. Проте в порушення ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» НАЗК про суттєві зміни в майновому стані ним повідомлено несвоєчасно.

За результатами розгляду протоколу Борщівським районним судом винесено постанову про накладення адміністративного стягнення на посадовця у вигляді штрафу.

А два депутати – Зборівської районної та міської рад – несвоєчасно, без поважних причин, подали щорічні е-декларації за 2017 рік.

Їх визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено на кожного стягнення в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян згідно з постановами Зборівського районного суду.

Фото з вільних джерел