Сімдесят восьма весна університету

Уже багато років Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка випускає з-під свого крила не тільки вчителів, а й психологів, дизайнерів, акторів, соціальних працівників, журналістів та інших фахівців. 18 квітня університет відсвяткував своє 78-річчя.

Цього дня студенти та викладачі вишу одягнули вишиванки, аби підтвердити гасло святкування — «ТНПУ у вишиванці з Україною в серці». Із власної ініціативи близько тисячі вихованців педуніверситету організували флешмоб «Україна єдина», розпочали його символічним танцем, відтак об’єдналися, створивши собою карту нашої держави. А ще близько трьохсот викладачів та студентів утворили абревіатуру рідної альма-матер. Координував учасників флешмобу ректор ТНПУ Богдан Буяк. Він висловив сподівання, що таке дійство стане традицією їхнього закладу, а також передав естафету для проведення флешмобу Харківському національному педагогічному університету імені Григорія Сковороди, з яким ТНПУ співпрацює упродовж багатьох років.

Але не флешмобом єдиним… У рамках святкування дня університету відбулося урочисте відкриття Клубу успішних людей. Студенти і викладачі мали змогу поспілкуватися з відомими людьми та дізнатися їхні рецепти успіху. Серед гостей Клубу були олімпійська чемпіонка-біатлоністка Олена Підгрушна, учасник Олімпійських ігор Дмитро Підручний та чемпіон Паралімпіади-2018 Тарас Радь, який сьогодні навчається на першому курсі ТНПУ. Не обійшлося святкування дня народження і без урочистого концерту.

Ректор вишу Богдан Буяк зауважив, що сьогодні університет є одним із лідерів у кількості перемог студентів на олімпіадах та конкурсах.

— Ми пишаємося своїми студентами. Вони амбіційні, розумні й талановиті. От нещодавно наш першокурсник Тарас Радь став паралімпійським чемпіоном, — зауважив Богдан Богданович. — Ми маємо на меті втримувати лідерські позиції університету, які він займає упродовж багатьох років серед педагогічних вишів.

Тернопільський національний педагогічний університет активно освоює спеціальності й непедагогічного профілю. Зокрема, сьогодні інтенсивно розвивається кафедра журналістики, випускники якої працюють ледь не в усіх засобах масової інформації Тернополя.

Цьогоріч кафедра святкуватиме десятирічний ювілей першого випуску студентів-бакалаврів. Тому ми завітали на кафедру, аби ознайомитися з навчанням в університеті. Завідувачка кафедри Наталія Поплавська розповіла, що, окрім бакалаврату, в університеті готують і журналістів-магістрів, а цього року відкрили ще один освітній рівень — аспірантуру.

— Навчальний план із журналістики передбачає велику кількість практичних дисциплін, що відповідають новітнім тенденціям у цій галузі, — каже Наталія Миколаївна. — Викладачі кафедри постійно відслідковують усі інновації в сфері медіа. Адже для того, щоб якомога більше інформації надати студентам, ми повинні тримати руку на пульсі медіа-новинок. Викладачі відвідують багато семінарів та тренінгів, беруть участь у різних програмах. Один з найбільших проектів, до якого ми були залучені, це Tempus IV «Крос медіа і якісний журналізм». Завдяки участі в цьому проекті ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення кафедри. Тож студенти можуть користуватися кафедральними комп’ютерами з ліцензованим програмним забезпеченням, відеокамерами, фотоапаратами, диктофонами.

Наталія Миколаївна наголосила, що методика вищої школи передбачає найрізноманітніші види і форми роботи зі студентами. А тому викладачі часто проводять пари у вигляді тренінгів, бінарних лекцій тощо. Щомісяця студенти мають змогу почерпнути ще більше знань і від професорів інших вишів та провідних журналістів України. Зокрема, частими гостями кафедри є Андрій Куликов, Валерій Іванов, Віталій Захаров, Володимир Мостовий, Ірина Штогрин, Віталій Голубєв, Іван Крупський, Інна Пінчук та інші. Часто студентів-журналістів запрошують на тренінги, які проводить Академія української преси.

Доцент кафедри журналістики Наталія Дащенко розповіла, що, навчаючись на спеціальності «Журналістика», студенти мають змогу долучатися до різних заходів у виші, бути їх невід’ємною частиною. Студенти-журналісти забезпечують медійний супровід багатьох університетських подій, що є чудовою можливістю вдосконалити свої навички. Окрім цього, майбутні медійники упродовж навчання проходять чотири обов’язкових практики в засобах масової інформації.

— Складова практичної підготовки дуже важлива, адже студент занурюється в журналістське середовище, зав’язує нові знайомства, створює інформаційну базу, якою зможе користуватися, навіть не працюючи у сфері медіа, — зауважила Наталія Дащенко.

До слова, щоб стати студентом спеціальності «Журналістика», треба скласти творчий залік, який цього року запровадило Міністерство освіти і науки України. Це професійно орієнтоване випробування для абітурієнтів, яке проводиться ще до початку вступної кампанії і має на меті визначити рівень творчих здібностей вступника.

Варто зазначити, що на кафедрі журналістики, як і на інших кафедрах університету, намагаються створити всі умови для якомога кращого та якіснішого навчання студентів. Викладачі Тернопільського національного педагогічного університету працюють над тим, щоб заклад розвивався, ставав майданчиком для втілення найрізноманітніших проектів та ідей. Тож ми бажаємо вишу успіху і процвітання!

Фото із сайту ТНПУ