Зборівський атовець носив із собою майже сотню патронів

Правоохоронці вилучили в мешканця Зборівського району 87 набоїв. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в області.

Увагу поліціянтів чоловік привернув тим, що перебував на вулиці в нетверезому стані. Під час поверхневого огляду у нього й було виявлено набої.

Зі слів підозрюваного, боєприпаси як «сувенір» чоловік привіз зі сходу, де проходив службу у 2015-2016 роках. Йому інкримінують частину першу статті 263 Кримінального кодексу України. За носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

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