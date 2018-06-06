У вересні 2017 року до Тернопільського місцевого центру звернувся житель міста Тернополя із проханням призначити йому адвоката. Заявник повідомив про те, що має намір звернутися в суд з позовною заявою щодо встановлення його батьківства над хлопчиком, який перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації.

Працівниками Тернопільського місцевого центру Заявнику із числа адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної вторинної правової допомоги, призначено Т. Будза.

14 грудня 2017 року вказаний адвокат звернувся до суду з позовом до органу опіки та піклування Бучацької районної державної адміністрації та третіх осіб центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації та відділу державної реєстрації актів цивільного стану Бучацького районного управління юстиції в Тернопільській області про визнання батьківства.

Під час слухання даної цивільної справи встановлено, що Заявник перебуваючи на заробітках в Росії, у 2001 році познайомився з громадянкою Росії, з якою згодом почали проживати разом у цивільному шлюбі. 01 липня 2015 року у них народився син. Однак, враховуючи, що на заробітках він перебував тимчасово, тільки як заробітчанин, стосунки з цивільною дружиною не були офіційно зареєстровані в органах РАЦСу, остання вирішила не вказувати в документах про народження дитини даних про нього як батька, зазначивши лише по-батькові сина «Ігорович». До 2010 року вони проживали спільно, періодично відвідували батьків в с. Сороки Бучацького району Тернопільської області. У 2010 році цивільна дружина привезла сина в с. Сороки Бучацького району на літні канікули до бабусі з дідусем, а сама повернулась додому на лікування. 18 лютого 2011 року цивільна дружина заявника раптово померає. З 2010 року син Заявника залишався на постійному місці проживання в його батьків в с. Сороки Бучацького району. З першого по шостий клас син навчався в Сороцькій ЗОШ І – ІІ ступенів Бучацького району Тернопільської області. Сам заявник змушений був постійно працювати і заробляти кошти на утримання дитини, періодично їздив на роботу за кордон, фактично вихованням сина займалась його мати.

09 лютого 2015 року, у відсутності заявника, представником Бучацького РВ УМВСУ в Тернопільській області разом із працівником служби у справах дітей Бучацької РДА, працівником фельдшерсько- акушерського пункту с. Сороки та представником органу місцевого самоврядування було складено Акт про виявлення ними покинутої дитини, тобто сина Заявника.

17 лютого 2015 року розпорядженням голови Бучацької районної державної адміністрації № 62-од встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування та розпорядженням голови Бучацької РДА від 26 лютого 2015 року №72-од призначено над ним опікуна – матір Заявника. Влітку 2017 року мати Заявника перенесла інсульт, тому як опікун не могла більше повноцінно доглядати дитину. Після цього, за направленням служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації з 04 серпня 2017 року сина заявника було поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Син Заявника постійно визнає його батьком та відмовляється від будь-яких інших пропозицій щодо встановлення сімейних стосунків із сторонніми людьми.

За встановлених обставин суд прийшов до переконання про необхідність задоволення позовних вимог та визнання факту батьківства Заявника над хлопчиком який тривалий час перебував на утриманні відповідних державних служб та установ.

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Фото з вільних джерел