Адреси відпочинку

Драмтеатр
16-21 червня завітайте на прем’єру комедії Р. Куні «Суто сімейна справа». Поч. о 19.00.
Театр актора і ляльки
17 червня маленьких тернополян запрошують на перегляд казки К. Черняк «Сестриця Оленка та братик Івасик». Поч. о 12.00 і 14.30.
УД «Перемога»
15 червня відбудеться святковий концерт з нагоди Дня медичного працівника. Поч. о 15.00. 17 червня відбудеться закриття XXVI концертного сезону мистецьким заходом «Літній релакс». Поч. о 18.00.
«Палац кіно»
До 19 червня в показі мультфільм «Микита Кожум’яка» (поч. кіносеансів о 14.00), фільм для дітей «Кролик Петрик» (15.30), комедія «Нічні ігри» (17.00) і детективний трилер «Червоний горобець» (19.00).
Художній музей
15 червня відбудеться відкриття виставки художніх творів Христини Ковальчук «І небо, і зорі в палітрі моїй». Поч. о 15.00. Триватиме експозиція до кінця місяця.
Філармонія
15 червня вашій увазі проект «Найкраща музика» — у виконанні академічного симфонічного оркестру лунатимуть твори Едварда Гріга та Йогана Штрауса. Поч. о 18.30.
«Березіль»
16-17 червня тут відбуватиметься Міжнародна виставка котів. Поч. о 10.00.
Фото авторки