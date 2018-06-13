Вільне життя
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13.06.2018 автор:  Віра Перун

Адреси відпочинку

Драмтеатр

16-21 червня завітайте на прем’єру комедії Р. Куні «Суто сімейна справа». Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

17 червня маленьких тернополян запрошують на перегляд казки К. Черняк «Сестриця Оленка та братик Івасик». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

15 червня відбудеться святковий концерт з нагоди Дня медичного працівника. Поч. о 15.00. 17 червня відбудеться закриття XXVI концертного сезону мистецьким заходом «Літній релакс». Поч. о 18.00.

«Палац кіно»

До 19 червня в показі мультфільм «Микита Кожум’яка» (поч. кіносеансів о 14.00), фільм для дітей «Кролик Петрик» (15.30), комедія «Нічні ігри» (17.00) і детективний трилер «Червоний горобець» (19.00).

Художній музей

15 червня відбудеться відкриття виставки художніх творів Христини Ковальчук «І небо, і зорі в палітрі моїй». Поч. о 15.00. Триватиме експозиція до кінця місяця.

Філармонія

15 червня вашій увазі проект «Найкраща музика» — у виконанні академічного симфонічного оркестру лунатимуть твори Едварда Гріга та Йогана Штрауса. Поч. о 18.30.

«Березіль»

16-17 червня тут відбуватиметься Міжнародна виставка котів. Поч. о 10.00.

Фото авторки

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Про автора

Віра Перун

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

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