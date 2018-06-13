Адреси відпочинку

15 липня 2015 р. я звернувся до нашого сільського голови Кіпибіди М. Є. з інформаційним запитом про витрачання сільрадою бюджетних коштів і надання фізичним та юридичним особам земельних ділянок. Через тиждень отримав відповідь, що запитувана інформація є конфіденційною, тому не допускається її поширення без згоди осіб, яких вона стосується.