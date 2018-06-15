А цього року — в Перемилові

Хоростківська ОТГ, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської райдержадміністрації і районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» стали організаторами цьогорічних сільських спортивних ігор Гусятинщини. Традиційно до спортивного свята сільських фізкультурників реконструювали ще один сільський стадіон.

Цього року право приймати ігри вибороло село Перемилів із Хоростківської ОТГ. Делегації з 26-ти інших сіл, які прибули в гості, були приємно вражені оновленим стадіоном: відремонтовані трибуни, новий майданчик для пляжного волейболу. А гарна літня погода і підтримка більше двох тисяч уболівальників спонукали сільських фізкультурників віддати боротьбі всі сили.

Після завершення змагань з гирьового спорту всі палко привітали з успіхом Назара Присяжного з Оришківців. Призерами ж стали Назар Бісюк з Гадинківців і Микола Пласконь із Личківців. Найпрудкішими в легкоатлетичній естафеті виявилися бігуни з Верхівців, Васильківців і Старого Нижбірка. А під час турніру з армспорту прийшло свято і на вулицю господарів: їхній земляк Богдан Корман укотре вже не залишив шансів конкурентам. На вирішальній стадії боротьби, до речі, здолав Андрія Павлюка з Васильківців та Ігоря Витвіцького з Верхівців.

Тим часом із запальними і веселими випробуваннями, підготовленими організаторами для учасників змагань спортивних сімей, найкраще впоралися родинні тріо Саликів із Верхівців, Буячоків із Чабарівки і Байстрюків із Сидорова. В пляжному волейболі відзначилися дуети з Хлопівки, Чабарівки і Личківців, у міні-футболі — команди із Самолусківців, Старого Нижбірка та Яблунева. А після турніру з дартсу, проведеного для сільських голів і старост з об’єднаних громад, колеги привітали з перемогою Лесю Касіян із Хлопівки і Михайла Вальчишина з Целієва. Відзнаки за друге місце дісталися Ганні Хометі з Чабарівки та Ігореві Слив’яку з Нижбірка, за третє — Марії Волох із Сороки та Ярославові Мацієвському з Оришківців.

Нарешті суперечка богатирів у перетягуванні линви завершилася тріумфом атлетів із Сидорова. Разом з ними на п’єдестал пошани піднялися друзі-суперники з Чабарівки та Оришківців.

Не забули і про підбиття підсумків сільських спортивних ігор Гусятинщини в командному заліку. Перемогли фізкультурники з Васильківців. За ними — команди з Верхівців і Чабарівки. Лауреати нагороджені кубками, грамотами і медалями.

А. КУЗИК,

директор Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Фото з архіву автора