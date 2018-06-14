Безпечний відпочинок на воді

На водних об’єктах міста Тернополя щорічно гинуть люди від утоплення. Основними причинами загибелі є порушення елементарних правил поведінки, купання в стані алкогольного сп’яніння, купання у не відведених місцях, заплив на великі дистанції та переохолодження.

Щоб не допустити подібних випадків впродовж купального сезону 2018 року Тернопільський міський відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області звертається до мешканців міста з проханням дотримуватись основних вимог безпеки у місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах, а саме:

Купання та масовий відпочинок людей допускаються тільки в місцях масового відпочинку на водних об’єктах, визначених місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Людям, які відпочивають у місцях масового відпочинку на водних об’єктах, забороняється:

1) запливати за межу купання в акваторії, позначену буями;

2) підпливати до маломірних/малих суден;

3) вилізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

4) використовувати рятувальні засоби не за призначенням;

5) стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях з невизначеними глибиною та станом дна;

6) розпивати спиртні напої і купатися в стані алкогольного сп’яніння;

7) організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;

8) забруднювати і засмічувати водні об’єкти та територію пляжів;

9) подавати фальшиві сигнали тривоги;

10) залишати без нагляду малолітніх дітей;

11) використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;

12) використовувати маломірні/малі судна, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів, у громадських місцях купання за відсутності буйкового огородження пляжної зони і в межах цієї зони;

13) приводити із собою собак та інших тварин.

Утоплення та інші нещасні випадки виникають під час купання осіб, які страждають на серцево-судинні та інші захворювання, при порушенні правил поведінки на воді, знесиленні (наприклад, під час тривалого запливу в холодній воді), отриманні травми при пірнанні, у стані алкогольного сп’яніння, від різкої зміни температур при зануренні у воду після перегріву на сонці тощо.

Ознаки утоплення:

виділення піни з рота;

зупинка дихання і серцевої діяльності;

посиніння шкірних покривів;

розширення зіниць.

Утоплення відбувається, коли людина у важкій ситуації починає панікувати, забуває, що її тіло легше води і за мінімальних зусиль воно може перебувати на поверхні досить довго як у горизонтальному, так і вертикальному положеннях. Для цього достатньо лише злегка підгрібати воду руками і ногами та за можливості спокійно і глибоко дихати.

Схема надання домедичної допомоги:

витягніть потерпілого з води (не забувайте про власну безпеку);

очистіть порожнину рота;

покладіть потерпілого животом на стегно особі, яка надає допомогу, так, щоб голова потерпілого звисала до землі, енергійно натискаючи на груди і спину, видаліть воду зі шлунка і легенів;

приступіть до виконання штучного дихання;

для відновлення серцевої діяльності одночасно зі штучним диханням робіть непрямий масаж серця;

викличте швидку допомогу та продовжуйте реанімаційні заходи до прибуття лікарів або появи ознак смерті (трупні плями);

зігрійте потерпілого при появі ознак життя.

Тернопільський міський відділ Управління ДСНС України

у Тернопільській області

Фото з вільних джерел