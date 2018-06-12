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12.06.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Визначилися фіналісти волейбольного турніру

Сімнадцять аматорських команд сперечалися минулої суботи за перемогу в чотирьох зональних турнірах спортивних ігор Тернопільщини з волейболу серед чоловічих команд. Змагання відбулися в Чорткові, Бережанах, Шумську і Теребовлі. 

У древнє місто князя Василька в гості до багаторазових переможців і призерів колишніх сільських спортивних ігор Тернопільщини, які нині захищають честь Теребовлянської ОТГ, завітали прихильники гри над сіткою з Підволочиського і Тернопільського районів. Гравці обох команд, звісно, не мали сумнівів у тому, що незаперечними фаворитами є очолювані одним з найавторитетніших в області спеціалістів Михайлом Туркулою господарі. Тим паче, що діями молодих волейболістів безпосередньо на майданчику керував не менш відомий син наставника і головний тренер жіночої команди суперліги «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» Віктор Туркула.

Тому й постаралися продемонструвати все, на що здатні, в завершальній зустрічі між собою. Надзвичайно напружений поєдинок у третій вирішальній партії приніс перемогу команді Тернопільського району. Натомість у протистояннях з теребовлянцями шансів, чесно кажучи, не мали ні волейболісти з Підволочиська (9:25, 11:25), ні колектив із приміського району (15:25, 17:25).

До фінального турніру спортивних ігор Тернопільщини, який відбудеться в неділю, 15 липня, в Чорткові, потрапили також міська команда з Бережан і волейболісти з Лановецького і Чортківського районів.

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