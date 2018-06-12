В обласному центрі з 11 поверху впав молодик

З риштування нині в Тернополі випав 22-річний чоловік. Він займався утепленням будинку і перебував на висоті 11 поверху.

Тернополянин помер на місці події. Врятувати його не вдалося.

За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, однією з причин нещастя, яку розглядають слідчі, це недотримання правил безпеки. Наразі поліціянти встановлюють, чи мав загиблий надійну страхівку, чи був прикріплений. Перевірять також безпеку риштування.

Наразі Тернопільський міський відділ поліції вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною другою статті 272 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Фото відділу комунікації поліції Тернопільської області