До першого липня ще трохи є часу

Власники нерухомості, з якої сплачуватиметься податок, до першого липня отримають повідомлення-рішення про нараховану суму податку. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Тож вони ще мають кілька тижнів для того, аби звірити наявну в органах ДФС інформацію про права власності і площу майна та уникнути некоректного нарахування податку на нерухоме майно.

У 2018 році фізичні особи сплачуватимуть податок на нерухомість за 2017 рік за ставками, які діяли в 2017 році. Протягом шістдесяти календарних днів з дня отримання повідомлення-рішення від податкової інспекції власники нерухомості зобов’язані перерахувати суму податку на вказані у повідомленні реквізити.

Для отримання детальнішої інформації щодо податку на нерухоме майно звертайтеся в Центр обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1. Телефон — 43-46-30.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ