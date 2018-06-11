Вільне життя
Вільне життя  |  Економіка  |  Новини  |  Україна  |  До першого липня ще трохи є часу
11.06.2018 автор:  Богдан Дікальчук

До першого липня ще трохи є часу

Власники нерухомості, з якої сплачуватиметься податок, до першого липня отримають повідомлення-рішення про нараховану суму податку. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ. 

Тож вони ще мають кілька тижнів для того, аби звірити наявну в органах ДФС інформацію про права власності і площу майна та уникнути некоректного нарахування податку на нерухоме майно.

У 2018 році фізичні особи сплачуватимуть податок на нерухомість за 2017 рік за ставками, які діяли в 2017 році. Протягом шістдесяти календарних днів з дня отримання повідомлення-рішення від податкової інспекції власники нерухомості зобов’язані перерахувати суму податку на вказані у повідомленні реквізити.

Для отримання детальнішої інформації щодо податку на нерухоме майно звертайтеся в Центр обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1. Телефон — 43-46-30.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини