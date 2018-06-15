У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» потроху визначився дебют. На відхід слона чорні відповіли давно відомим і надійним 4… Kg8—f6!

Захист Морфі в іспанській партії запропонували Богдан Буковський з Козової, Валентин Гулька, Ірина Зенчак-Гулька і Микола Куклін із Чорткова, Михайло Крупа, Ігор Чайка та Марко Кміть із Тернополя, Володимир Люба з Житомира, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Мирон Постолан з Бережанщини, Ярослав Понятишин із Хмельницького та Станіслав Суханицький з Лубен Полтавської області.

У меншості залишилося продовження 4… Cf8—c5, яке запропонували Тетяна Борисяк і Світлана Бодак з Теребовлі, тернопілець Ігор Пастернак, Іван Войтович із Хмелівки Теребовлянського району та Арсен Фастовець. За оригінальний хід 4… b7—b5!? хочу відзначити Віталія Грохольського з Чемерівців на Хмельниччині. А Роман Васильчик знову залишився прихильником відстроченого захисту Стейніца: 4… d6.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0 …?

Хід за читачами. Свій варіант п’ятого ходу чорних до понеділка, 25 червня, надсилайте за електронною адресою dik@fl.te.ua чи телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

Пропоную також перевірити відповіді на завдання з пішаками, опубліковане у «ВЖ плюс» за 18 травня 2018 року:

1) 1. b4, a6!! 2. c4, b6! 3. d4, a5 4. ba, ba 5. d5, a4 6. c5, a3 — чорні швидше;

2) 1. d3, b6!! 2. c3, c6! 3. b3, a5 — з перемогою;

3) 1. b3, a5! 2. d4, b5!;

4) 1. d4, b5!! 2. d5 (2. c3, c6 3. b3, a5 4. c4, bc 5. bc, a4) 2… a5 3. c3, a4! І в білих немає корисних ходів.

Далі — відповіді на скахографічну задачу на кооперативний мат за чотири ходи з «ВЖ плюс» за перше червня цього року.

Чотири ехо-варіанти не знайшов ніхто. Перших три побачив Ігор Чайка, перших два — Валентин Гулька, якому і присвятив завдання:

1) 1. Ke5!, Kph2 2. Ke3, Kpg1 3. Kpg4, Kph2 4. Kf3X;

2) 1. Kg4—e3!, Kph2 2. Ke1, Kpg1 3. Kpg4, Kph2 4. Kf3X.

Неважко помітити, що в перших двох варіантах чорні фігури після мату відтворюють літеру «Г».

Практичний третій варіант:

3) 1. Ke5!, Kpf2 2. Kpg4, Kpg1 3. Kh4, Kph2 4. Kef3X.

У четвертому ж варіанті чорні відкривають і закривають королівську «конюшню» для свого монарха, також утворюючи літеру «Г»:

4) 1. Kh1!!, Kpf1 2. Kpg3, Kpe2 3. Kph2, Kpf1 4. Kg3X.

І знову поміркуйте на дозвіллі. Нагадую: чорні починають і допомагають білим поставити собі мат.

І. ХАБІНЕЦЬ, 1981 рік

На завершення ж про новий успіх ще одного мого юного підопічного Руслана Шпилика. Тільки місяць тому юнакові підкорився другий розряд. І, не зволікаючи, він уже першорозрядник. У Львові, де нещодавно відбувся третій шаховий Меморіал Сергія Чорноморця, став переможцем турніру С1 із нормою першого розряду — 8,5 очка з дев’яти можливих.

І. ХАБІНЕЦЬ.

На фото: Іван ХАБІНЕЦЬ, новоспечений першорозрядник Руслан ШПИЛИК і головний суддя турніру Ярема ПРОКОПЧУК після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора