У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» потроху визначився дебют. На відхід слона чорні відповіли давно відомим і надійним 4… Kg8—f6!
Захист Морфі в іспанській партії запропонували Богдан Буковський з Козової, Валентин Гулька, Ірина Зенчак-Гулька і Микола Куклін із Чорткова, Михайло Крупа, Ігор Чайка та Марко Кміть із Тернополя, Володимир Люба з Житомира, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Мирон Постолан з Бережанщини, Ярослав Понятишин із Хмельницького та Станіслав Суханицький з Лубен Полтавської області.
У меншості залишилося продовження 4… Cf8—c5, яке запропонували Тетяна Борисяк і Світлана Бодак з Теребовлі, тернопілець Ігор Пастернак, Іван Войтович із Хмелівки Теребовлянського району та Арсен Фастовець. За оригінальний хід 4… b7—b5!? хочу відзначити Віталія Грохольського з Чемерівців на Хмельниччині. А Роман Васильчик знову залишився прихильником відстроченого захисту Стейніца: 4… d6.
І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»
Іспанська партія
- е2—е4, е7—е5
- Kg1—f3, Kb8—c6
- Cf1—b5, a7—a6
- Сb5—a4, Kg8—f6
- 0—0 …?
Хід за читачами. Свій варіант п’ятого ходу чорних до понеділка, 25 червня, надсилайте за електронною адресою dik@fl.te.ua чи телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65.
Пропоную також перевірити відповіді на завдання з пішаками, опубліковане у «ВЖ плюс» за 18 травня 2018 року:
1) 1. b4, a6!! 2. c4, b6! 3. d4, a5 4. ba, ba 5. d5, a4 6. c5, a3 — чорні швидше;
2) 1. d3, b6!! 2. c3, c6! 3. b3, a5 — з перемогою;
3) 1. b3, a5! 2. d4, b5!;
4) 1. d4, b5!! 2. d5 (2. c3, c6 3. b3, a5 4. c4, bc 5. bc, a4) 2… a5 3. c3, a4! І в білих немає корисних ходів.
Далі — відповіді на скахографічну задачу на кооперативний мат за чотири ходи з «ВЖ плюс» за перше червня цього року.
Чотири ехо-варіанти не знайшов ніхто. Перших три побачив Ігор Чайка, перших два — Валентин Гулька, якому і присвятив завдання:
1) 1. Ke5!, Kph2 2. Ke3, Kpg1 3. Kpg4, Kph2 4. Kf3X;
2) 1. Kg4—e3!, Kph2 2. Ke1, Kpg1 3. Kpg4, Kph2 4. Kf3X.
Неважко помітити, що в перших двох варіантах чорні фігури після мату відтворюють літеру «Г».
Практичний третій варіант:
3) 1. Ke5!, Kpf2 2. Kpg4, Kpg1 3. Kh4, Kph2 4. Kef3X.
У четвертому ж варіанті чорні відкривають і закривають королівську «конюшню» для свого монарха, також утворюючи літеру «Г»:
4) 1. Kh1!!, Kpf1 2. Kpg3, Kpe2 3. Kph2, Kpf1 4. Kg3X.
І знову поміркуйте на дозвіллі. Нагадую: чорні починають і допомагають білим поставити собі мат.
І. ХАБІНЕЦЬ, 1981 рік
На завершення ж про новий успіх ще одного мого юного підопічного Руслана Шпилика. Тільки місяць тому юнакові підкорився другий розряд. І, не зволікаючи, він уже першорозрядник. У Львові, де нещодавно відбувся третій шаховий Меморіал Сергія Чорноморця, став переможцем турніру С1 із нормою першого розряду — 8,5 очка з дев’яти можливих.
І. ХАБІНЕЦЬ.
На фото: Іван ХАБІНЕЦЬ, новоспечений першорозрядник Руслан ШПИЛИК і головний суддя турніру Ярема ПРОКОПЧУК після церемонії нагородження.
Фото з архіву автора