За рахунок профспілки

Із метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку чи його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Зазначена норма поширюються на платників податків, які отримують путівки виключно від професійної спілки, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки.

Вартість безоплатної або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкової путівки, яка надається платнику податків на оздоровлення членів сім’ї віком після 18 років, або не членів такої профспілкової організації оподатковується податком на доходи фізичних осіб, як додаткове благо, за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Сімейна профспілкова путівка, яка надана платнику податків, до якої включається і вартість оздоровлення члена сім’ї після 18 років або не членів такої профспілкової організації, оподатковується в розмірі частини отриманого доходу на оздоровлення таких членів сім’ї.

У податковому розрахунку за формою №1ДФ вартість наданих профспілковою організацією путівок безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) відображається за ознакою доходу «156».

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ