Зобов’язані самостійно сплатити до першого серпня

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Громадяни, які до другого травня цього року подали податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік про отримані доходи від спадщини (дарування), продажу рухомого та нерухомого майна, іноземні та інші доходи, повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до першого серпня цього року.

Детальнішу консультацію можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ