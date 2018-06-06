Кошти, витрачені на профілактичний огляд, не оподатковуються

Згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» із метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються, зокрема, в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно. Про це нагадали в Тернопільської ОДПІ.

Відповідно до статті 21 згаданого закону обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, встановлено постановою Кабінету міністрів України від 23 травня 2001 року за номером 559.

Зазначений дохід відображається податковим агентом (роботодавцем) у податковому розрахунку за формою N 1ДФ під ознакою доходу «143».

Якщо ж за рахунок коштів юридичної особи (роботодавця) проводиться медичний огляд фізичних осіб (працівників), які не зазначені в переліку, то вартість такого огляду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників і оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18 відсотків) та військовим збором (1,5 відсотка) на загальних підставах. Зазначена норма передбачена підпунктом 165.1.19 статті 165 Податкового кодексу України.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ